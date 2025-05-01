Beşiktaş'ın stoperde yüzü gülmüyor!

Hatayspor'u 5-1 yenerek moral bulan Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Siyah-beyazlılarda dev maç öncesinde yine stoper bölgesinde belirsizlik hakim.

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Hatayspor maçında ağrı hissederek çıkan Emirhan Topçu ile Gabriel Paulista yapılan ilk antrenmanlara katılmazken durumları sağlık heyeti tarafından yakından takip ediliyor.

Beşiktaş'ta elde kalan diğer stoper Tayyip Talha Sanuç, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Felix Uduokhai'nin de sakatlıktan sonra ilk defa idmanlara çıktığını ve hazır olmasının zor olduğunu açıklamıştı. Stoper hattında son dönemde sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sorunlar yaşayan Beşiktaş, bu sezon oynadığı büyük maçlarda da hep benzer sorunu yaşadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı 5 maçın 4'üne de farklı stoper tandemleri ile çıktı. Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 biten maça Paulista - Uduokhai ikilisi ile çıkan Beşiktaş, 2-1 kaybedilen Galatasaray deplasmanında ise Uduokhai - Emirhan Topçu tandemiyle sahadaydı. Beşiktaş, evinde 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisine ise Tayyip Talha - Emirhan hattıyla çıktı. Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında evinde 2-1 yendiği Trabzonspor karşısına da Emirhan - Uduokhai ikilisi ile çıkarken sahasında 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinde ise Paulista - Emirhan tandemi görev aldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, derbi için taktik analizlerini sürdürürken stoperlerden gelecek iyi haberleri bekliyor.