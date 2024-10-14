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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş, EuroCup'ta Ratiopharm Ulm'u farklı mağlup etti! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş, EuroCup'ta Ratiopharm Ulm'u farklı mağlup etti!

        Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu dördüncü haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 107-74 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 22:42 Güncelleme: 14.10.2024 - 22:42
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        Beşiktaş'tan lidere büyük fark!
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        Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu dördüncü haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 107-74 mağlup etti.

        Müsabakaya Beşiktaş Fibabanka hızlı başlayan taraf oldu. Allman, Sleva ve Kerem Konan'ın sayılarıyla skoru 7-0 yapan siyah-beyazlılar, ilk 5 dakikalık bölümü 17-7'lik üstünlükle geçti.

        İlk periyotta oyundaki ağırlığını sürdüren Beşiktaş Fibabanka, Sleva ve Allman'ın etkili oyunuyla çeyreği 22 sayı farkla, 31-9 önde tamamladı.

        Müsabakanın ikinci periyoduna da etkili giren siyah-beyazlılar, 8-3'lük seriyle farkı 27 sayıya yükselterek skoru 39-12'ye getirdi.

        Pota altında ve dış atışlarda rakibine üstünlük kuran Beşiktaş Fibabanka, çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü 41-16'lık üstünlükle geçti.

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        Hem hücumda hem de savunmada rakibine karşın baskın bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 61-28 önde gitti.

        Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Alman ekibi bir ara 8-0'lık seri yakalayarak skoru 75-44'e getirse de siyah-beyazlı ekip son bölümde farkı 39 sayıya çıkardı: 85-46.

        Bretzel ve Klepeisz'in sayılarına Morgan ve Berk Uğurlu'yla karşılık veren Beşiktaş Fibabanka, son periyoda 40 sayılık üstünlükle girdi: 89-49.

        Mücadelenin son çeyreğinde Beşiktaş Fibabanka, farkın da verdiği avantajla rotasyonlu oyunu tercih etti.

        Siyah-beyazlı takım farkın kapanmasına müsaade etmezken, Alman ekibi son bölümde 9-0'lık seri yakaladı: 101-70.

        Son bölümde Sleva ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla farkı tekrar artıran Beşiktaş Fibabanka, parkeden 33 sayılık farkla 107-74 galip ayrıldı.

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