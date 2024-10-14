Beşiktaş, EuroCup'ta Ratiopharm Ulm'u farklı mağlup etti!

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu dördüncü haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 107-74 mağlup etti.

Müsabakaya Beşiktaş Fibabanka hızlı başlayan taraf oldu. Allman, Sleva ve Kerem Konan'ın sayılarıyla skoru 7-0 yapan siyah-beyazlılar, ilk 5 dakikalık bölümü 17-7'lik üstünlükle geçti.

İlk periyotta oyundaki ağırlığını sürdüren Beşiktaş Fibabanka, Sleva ve Allman'ın etkili oyunuyla çeyreği 22 sayı farkla, 31-9 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna da etkili giren siyah-beyazlılar, 8-3'lük seriyle farkı 27 sayıya yükselterek skoru 39-12'ye getirdi.

Pota altında ve dış atışlarda rakibine üstünlük kuran Beşiktaş Fibabanka, çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü 41-16'lık üstünlükle geçti.

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Hem hücumda hem de savunmada rakibine karşın baskın bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 61-28 önde gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Alman ekibi bir ara 8-0'lık seri yakalayarak skoru 75-44'e getirse de siyah-beyazlı ekip son bölümde farkı 39 sayıya çıkardı: 85-46.

Bretzel ve Klepeisz'in sayılarına Morgan ve Berk Uğurlu'yla karşılık veren Beşiktaş Fibabanka, son periyoda 40 sayılık üstünlükle girdi: 89-49.

Mücadelenin son çeyreğinde Beşiktaş Fibabanka, farkın da verdiği avantajla rotasyonlu oyunu tercih etti.