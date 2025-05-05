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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ayhan Avcı oldu - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ayhan Avcı oldu

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:30 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:30
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        Beşiktaş BOA'da Ayhan Avcı dönemi!
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        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında Ayhan Avcı'nın başantrenörlük, Ömer Petorak'ın da yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirterek şu ifadeler kullanıldı:

        "Ayhan Avcı ile Ömer Petorak’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, görevlerinde üstün başarılar dileriz."

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