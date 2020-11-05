Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Josef de Souza'dan sevindirici haber geldi. 2 maç ceza alan tecrübeli futbolcu için TFF'ye yapılan itiraz olumlu sonuçlanırken ceza 1 maça indirildi. Bu cezayı Yeni Malatyaspor karşısında çeken Josef, yarın teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek.

Josef, takımla birlikte Gaziantep'e götürülmüştü.