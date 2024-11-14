Beşiktaş: 94 - BOTAŞ: 76 | MAÇ SONUCU
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği BOTAŞ'ı 94-67 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, sahasında BOTAŞ'ı 94-67 mağlup etti.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Mustafa Çeltiker
Beşiktaş: Hillsman 10, Evans 16, Winterburn 23, Elif Bayram 12, Fagbenle 13, Esra Güvenç, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık 6, Gizem Başaran Turan 4, Melek Uzunoğlu 10
BOTAŞ: Cuic 22, Büşra Akbaş 6, Dantas 11, Cave 6, Allen 17, Rana Uçar 2, Işık Su Güven, Saliha Mandıracı, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya 2, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan 1
1. Periyot: 29-17
Devre: 54-36
3. Periyot: 75-56
Beş faulle çıkan: 34.27 Buket Ünal (BOTAŞ)