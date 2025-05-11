Beşiktaş: 4 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

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Siyah-Beyazlılarda goller 29. dakikada Rafa Silva, 44. dakikada Milot Rashica, 62. dakikada Ciro Immobile ve 83. dakikada Joao Mario'dan geldi. Adana Demirspor'un tek golünü ise 45+8. dakikada Arda Okan Kurtulan kaydetti.

BEŞİKTAŞ 3. SIRAYI KAPTI! Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'de puanını 58'e yükseltti ve Samsunspor'un BAY geçtiği hafta 3. sıraya yerleşti. Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın üçüncülük mücadelesi verdiği Samsunspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

REKLAM BEŞİKTAŞ'TA İKİ SAKATLIK BİRDEN Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Chamberlain, kendi yarı alanının ortalarında Maestro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık ekipleri, İngiliz yıldız için sahaya geldi ancak sakatlık yaşayan Chamberlain oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta sakatlanan Chamberlain yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu, 11. dakikada oyuna dahil oldu.

Ardından dakikalar 16'yı gösterirken Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza alanı sağ çaprazına doğru gelen topa birlikte yükselen Felix Uduokhai ve Ali Yavuz Kol, kafa kafaya çarpıştı. Bu pozisyon sonrası hakem hemen sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Yaşanan çarpışma sonrası Ali Yavuz sedyeyle doğrudan soyunma odasına götürüldü. Uduokhai de çarpışma sonrası oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı. ERSİN DESTANOĞLU 195 GÜN SONRA KALEYE GEÇTİ Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu ligde 195 gün sonra eldivenlerini giydi. Sarı kart cezalısı olan Mert Günok'un forma giyemediği maçta kaleye geçen Ersin Destanoğlu son olarak RAMS Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde kaleyi korumuştu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2024 tarihinde oynanan derbinin ardından ligde görev alamazken, 24 maçta yedek soyunmuştu.

REKLAM BU SEZON İLK KEZ HAKİ FORMAYI GİYDİ Beşiktaş, Adana Demirspor karşısına bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla çıktı. Sezon başında tanıtımı yapılan ancak sadece taraftarlara yönelik kullanılan haki formayı giymek için siyah-beyazlı yönetim geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçmişti. Gerekli izinleri alan Beşiktaş yönetimi, Adana Demirspor maçında alternatif formasını taraftarlarının beğenisine sundu.

MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Masuaku'nun soldan sert ortasına ön direkte Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, kaleci Deniz meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında tekrar Rafa Silva'nın önüne düşen topun gelişine Portekizli futbolcunun şutunda, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı. 24. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Rafa Silva'nın savunma arkasına hareketlenen Immobile, meşin yuvarlağı sağdan bindiren Rashica'nın önüne yuvarladı. Ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Rashica'nın vuruşunda, kaleciyi geçen topu Adana Demirspor savunmasında Tayfun Aydoğan çizgiden çıkardı. Atağın devamında konuk ekip topu kornere uzaklaştırdı. REKLAM Aynı dakikada kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde Paulista'nın önünde kalan topa kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti. 29. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen atakta rakibinden sıyrılarak soldan hareketlenen Immobile'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın altıpas üzerinde tek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 34. dakikada ceza sahası içinde kaleci Deniz'in kontrol edemediği top altıpasın solunda Immobile'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda, çizgi üzerinde Arda Okan Kurtulan'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. 37. dakikada sağdan hareketlenen ve rakibinden sıyrılan Mustafa Hekimoğlu'nun ceza sahası içine yerden sert ortasında Adana Demirspor savunmasında Tayfun Aydoğan'ın uzaklaştırmak istediği topu son anda kaleci Deniz meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 44. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Immobile'nin savunma arkasına ara pasına hareketlenen Mustafa Hekimoğlu'nun arka direğe yerden sert ortasına Rashica'nın gelişine şutunda, top filelere gitti: 2-0 45+8. dakikada soldan Alioui'nin uzak direğe plasesinde üst direkten dönen topu iyi takip eden Arda Okan Kurtulan, boş kaleye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1 İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 59. dakikada topla ceza sahası içine giren Maestro'nun sağ çaprazdan uzak direğe sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi. 62. dakikada Beşiktaş farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rashica'nın etkili ortasında savunmadan seken topu iyi takip eden Immobile'nin altıpas içinden kayarak dokunuşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1 83. dakikada Beşiktaş 4. golünü buldu. Soldan topla hareketlenen Joao Mario, Rafa Silva ile paslaşması sonucunda ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1 Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.