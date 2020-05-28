Fransız mutfağının vazgeçilmezi olan beşamel sos bizim ülkemizde de çeşitli yemeklerde kullanılmaktadır. Beyaz renkli olan bu sos ana yemeklerde olduğu kadar tavukla da çok iyi gider. Beşamel sos yemeklere ayrı bir lezzet katar. Fakat kalorisi biraz yüksektir. 100 gramında 104 kalori vardır.

Beşamel soslu tavuk tarifi için gerekli malzemeler:

Yarım kilo tavukgöğsü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz karabiber

Beşamel sosu için gerekli malzemeler:

2,5 su bardağı süt

2,5 yemek kaşığı un

2,5 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Beşamel soslu tavuk nasıl yapılır?

Öncelikle tavukgöğsünü kuşbaşı şeklinde doğrayalım.

Tuz ve karabiber ile birbirine yedirelim.

Tavuklarımızı az yağlı bir tencerede sote edelim.

Pişen tavuklarımızı servis yapacağımız fırın kabımıza alalım.

Daha sonra beşamel sosumuzun yapımına başlayalım.

Önce tereyağını eritelim. Unu ilave ederek kokusu çıkana kadar kavuralım.

Ocağın altı kısık olmalı. Topaklanma olmaması için.

Kavrulan unun içine sürekli karıştırarak sütümüzü ilave edelim.

Tuz ve karabiberimizi de ilave edelim.

Fırın kabımıza aldığımız tavukların üzerine bu hazırladığımız beşamel sosumuzu da ilave edelim.

Üzerine rendelediğimiz kaşar peynirini de ilave ettikten sonra 200 derecede ısıttığımız fırında 15-20 dakika pişireli.

Pişirme işlemi bittikten sonra 5 dakika kadar dinlenmesi için fırında bekletelim.Sıcak olarak servis edelim.

Afiyet olsun…