ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA: DÜĞÜNLERİNE GİDERİM

Burcu Esmersoy, fotoğraf beğenmenin de ötesine geçerek çok konuşulacak bir açıklamaya imza atmıştı.

Esmersoy, muhabirlerin, "Düğünlerine davet edilseniz gider misiniz?" sorusuna, "Davet ederlerse giderim tabii ki. Bana yeter ki düğün olsun. Neden gitmeyeyim?" yanıtını vermişti.