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        Haberler Magazin Berna Laçin kruvasan fiyatlarına isyan etti: Türkiye'de 280 TL Paris'te 1.5 Euro - Magazin haberleri

        Berna Laçin isyan etti: Türkiye'de 280 TL Paris'te 1.5 Euro

        Berna Laçin, Türkiye ile Paris'teki kruvasan fiyatlarını karşılaştırıp; "Bunu hayat pahalılığıyla de açıklamak mümkün değil sanıyorum. 'Bulduğumuzu öpelim mi?' mi diyorlar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 08:38 Güncelleme: 21.01.2025 - 08:50
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        Kruvasan fiyatlarına isyan etti
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        Berna Laçin, Türkiye'deki fahiş fiyatlara sitem etti. "Kruvasan sordum dün" diyen Berna Laçin şu ifadeleri kullandı: Sade olan adet 280 TL, Paris’te 1.5 Euro (55 TL). Peynir jambon vs dolgulu olanlar

        480 - 650 TL arası Paris’te 3.5 Euro (130 TL). Allah’ın hamur işi yani hani malzeme oltadan filan gibi bahanesi de yok. Bunu hayat pahalılığıyla de açıklamak mümkün değil sanıyorum. 'Bulduğumuzu öpelim mi?' diyorlar.

        "BİR DE KALİTESİZ ÜRÜN KULLANILIYOR"

        Berna Laçin, daha sonra bir sosyal medya kullanıcısının, "Almıyorum evde yapıyorum. Dışardan hazır yemek almayı bıraktım" şeklindeki yorumuna; "Bir de kalitesiz ürün kullanılıyor ben de almamaya çalışıyorum" sözleriyle karşılık verdi.

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        #berna laçin
        #kruvasan

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