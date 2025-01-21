Berna Laçin, Türkiye'deki fahiş fiyatlara sitem etti. "Kruvasan sordum dün" diyen Berna Laçin şu ifadeleri kullandı: Sade olan adet 280 TL, Paris’te 1.5 Euro (55 TL). Peynir jambon vs dolgulu olanlar

480 - 650 TL arası Paris’te 3.5 Euro (130 TL). Allah’ın hamur işi yani hani malzeme oltadan filan gibi bahanesi de yok. Bunu hayat pahalılığıyla de açıklamak mümkün değil sanıyorum. 'Bulduğumuzu öpelim mi?' diyorlar.

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Kuruvasan sordum dün,

sade olan adet 280 TL

Paris’te 1.5 Euro (55 Tl)

Peynir jambon vs dolgulu olanlar

480-650 TL arası

Paris’te 3.5 Euro (130 TL)

Allah’ın hamur işi yani hani malzeme oltadan filan gibi bahanesi de yok.

Bunu hayat pahalılığı ile de açıklamak mümkün değil… — berna lacin🌟 (@bernalacin35) January 20, 2025

"BİR DE KALİTESİZ ÜRÜN KULLANILIYOR"

Berna Laçin, daha sonra bir sosyal medya kullanıcısının, "Almıyorum evde yapıyorum. Dışardan hazır yemek almayı bıraktım" şeklindeki yorumuna; "Bir de kalitesiz ürün kullanılıyor ben de almamaya çalışıyorum" sözleriyle karşılık verdi.