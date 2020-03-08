Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Berk Suyabatmaz- Berrak Tüzünataç çifti, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda görüntülendi. Suyabatmaz'ın 42. yaşını kutlayan ünlü ikili, yaklaşık 4 saat kaldıkları mekandan gece yarısı ayrıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlamadan bindikleri arabayla mekandan ayrılan çift, daha sonra Etiler'deki başka bir mekana geçerek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.