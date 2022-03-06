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Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ikinci kez ayrıldı

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrıldı

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu birlikteliğinden kötü haber geldi. Bir yıldır aşk yaşayan Atan ve Yağcıoğlu, ikinci kez ayrıldı

06.03.2022 - 10:48 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan'ın geçtiğimiz yıl Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

  • "1 SENELİK BERABERLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK"

    Ancak Atan ve Yağcıoğlu, birlikteliklerini ikinci kez sonlandırdı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Selin Yağcıoğlu, "1 senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık. Çok soru gelmiş, toplu yanıt olsun." açıklamasını yaptı. Berk Atan ise henüz konuya ilişkin bir paylaşımda bulunmadı.

  • TEKTAŞINI TAKTI

    Öte yandan geçen sene yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, "Evet." yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

    "AYRILDIK"

    Ancak çift kısa bir süre sonra Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.

  • DOĞUM GÜNÜNDE BARIŞMIŞLARDI

    Atan, geçtiğimiz yıl eylül ayında Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritmişti. Çift, Atan'ın 30. yaş gününde bir araya gelmişti. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

  • "AYRILMADIK"

    Daha sonra Atan ve Yağcıoğlu'nun ikinci kez ayrıldığı iddia edilmişti. İkilinin fotoğraflarını silmesi ve birbirini takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirmişti. Yağcıoğlu iddiaları reddederek, "1 kez ani bir sinirle ayrıldı, onda da birkaç saat sonra barıştık." demişti.

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