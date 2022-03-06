"1 SENELİK BERABERLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK"

Ancak Atan ve Yağcıoğlu, birlikteliklerini ikinci kez sonlandırdı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Selin Yağcıoğlu, "1 senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık. Çok soru gelmiş, toplu yanıt olsun." açıklamasını yaptı. Berk Atan ise henüz konuya ilişkin bir paylaşımda bulunmadı.