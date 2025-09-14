Bergüzar Korel, zayıflama sürecine girdi
Giriş: 14.09.2025 - 21:29 Güncelleme: 14.09.2025 - 21:29
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, zayıflama sürecine girdiğini, bir aylık aylık spor kampına başladığını duyurdu.
Kampın ilk gününde yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Bergüzar Korel; "Bugün, bir aylık kampımın ilk günü. Koordinasyon, denge, kaslar, beyin tam bir jöle, hayırlısı" ifadelerini kullandı.
