        Haberler Magazin Bergüzar Korel, zayıflama sürecine girdi

        Bergüzar Korel, zayıflama sürecine girdi

        Fazla kiloları olduğunu düşünen Bergüzar Korel, zayıflama kampına girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 21:29 Güncelleme: 14.09.2025 - 21:29
        Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, zayıflama sürecine girdiğini, bir aylık aylık spor kampına başladığını duyurdu.

        Kampın ilk gününde yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Bergüzar Korel; "Bugün, bir aylık kampımın ilk günü. Koordinasyon, denge, kaslar, beyin tam bir jöle, hayırlısı" ifadelerini kullandı.

        #Bergüzar Korel

