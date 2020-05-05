Bergüzar'ın son mektubu

Levent Yüksel, Özdemir Erdoğan, Sezen Cumhur Önal, Sezen Aksu, Yaşar Güvenir, Mazhar Alanson ve Mustafa Sandal'ın şarkılarının yer aldığı 'Aykut Gürel Presents Bergüzar Korel' adlı albümdeki 'Son Mektup'a kip çekildi.

Klipte Bergüzar Korel'i eşi Halit Ergenç, Onur Büyüktopçu, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Merve Dizdar, Miray Daner, Boran Kuzum gibi ünlü isimlerin yanı sıra yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.