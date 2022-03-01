Geliri bağışlanacak

Orchestra Content ve Bergen'in ailesi, şarkıları seslendiren bütün sanatçıların gönüllü olarak yer aldıkları 'Bergen Saygı' albümünün gelirinin tamamını Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne bağışlama kararı aldı.

‘Bergen Saygı’ albümünde yer alacak sanatçılar şöyle; Bade Derinöz, Ceylan Ertem, Derya Uluğ, Feride Hilal Akın, Gülşen, Jehan Barbur, Melek Mosso ve Melike Şahin.