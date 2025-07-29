Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk dolu yıl dönümü paylaşımı

2014 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerinin 11’inci yıl dönümünü aşk dolu bir paylaşımla kutladı.

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Güneşin batışı eşliğinde öpüşürken çekilen bir karelerini Instagram’da paylaşan ünlü çift, romantik anlar yaşadı. Kenan Doğulu, gönderisine; "Seni çok seviyorum" notunu düşerken, Beren Saat ise eşine; "Ben de seni çok seviyorum... 11’inci yılımız kutlu olsun bebeğim." sözleriyle karşılık verdi.

Fotoğraflar: Instagram