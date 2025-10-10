Habertürk
        'Bereketli Topraklar'ın birinci bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin merakla beklene yeni dizisi 'Bereketli Topraklar'ın birinci bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 22:11 Güncelleme: 10.10.2025 - 22:12
        Birinci bölüm tanıtımı yayınlandı
        SHOW TV'de ekrana gelecek, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryo süpervizörlüğü ile yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı 'Bereketli Topraklar' dizisinin birinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

        'Bereketli Topraklar'ın 1. Bölüm Tanıtımı;

        Adana'nın iki köklü ailesi, Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında yıllardır süren iktidar mücadelesi, geçmişin sırları ve bastırılmış duygularla yeniden alevleniyor.

        Tanıtımda tansiyonun giderek yükseldiği sahneler 'Bereketli Topraklar'da dönüşü olmayan bir mücadelenin başladığının habercisi oluyor.

        Ömer Bereketoğlu, Savcı Nevin'in Adana'ya gelişiyle birlikte uzun süredir susturduğu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

        Kalbiyle vicdanı arasında gidip gelen bu yolculuk, onu hem kendi geçmişine hem de ailesinin karanlık tarihine doğru sürüklüyor.

        İki aile arasındaki dengeleri tamamen değiştiriyor. Güçlü ve kararlı bir kadın olarak geçmişin gölgelerine inen Nevin, hem Bereketoğulları'nın hem Karahanlılar'ın sırlarına yaklaşırken farkında olmadan kendini büyük bir savaşın tam ortasında buluyor.

        Salih Bereketoğlu ile Fatma Karahanlı arasındaki yakınlaşma, yıllardır süren düşmanlığın yönünü bambaşka bir noktaya taşıyor.

        'Bereketli Topraklar'ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

        'Bereketli Topraklar' çok yakında SHOW TV'de!

        #Bereketli Topraklar
        #show tv

