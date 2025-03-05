Berber cinayeti!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bağcılar'da bir berber dükkanı silahlı saldırıya uğradı. Haraç çetesine boyun eğmediği söylenen genç esnaf o saldırıda başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan esnaf kurtarılamadı.
Giriş: 05.03.2025 - 20:28 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:28
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Bağcılar'da bir berber dükkanı silahlı saldırıya uğradı.
Haraç çetesine boyun eğmediği söylenen genç esnaf o saldırıda başından yaralandı.
Hastaneye kaldırılan esnaf kurtarılamadı.
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