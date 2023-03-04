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Berat Kandili'nde okunacak dualar, sureler ve çekilecek zikirler neler?

Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler neler?

6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek Berat Kandili için bekleyiş başladı. Mübarek Berat gecesine kısa bir süre kalırken Berat gecesi ibadetleri, okunacak dualar ve sureler gündemdeki yerini aldı. Berat gecesi İslam alemi için kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet haline gelmiştir. İşte Diyanet ile Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler...

Giriş: 04.03.2023 - 21:44 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilmektedir. Berat Kandili İslam alemi için en önemli günler arasında yer almaktadır. Günahlar için af istenen, bol bol dua edilen bu özel günü ibadet ederek geçirmek isteyenler, Berat Kandili'nde okunacak dualar, sureler ve çekilecek zikirleri araştırmaya başladı. Peki, "Berat Kandili'nde okunacak dualar, sureler ve çekilecek zikirler nelerdir?" İşte detaylar...

  • BERAT KANDİLİ DUASI NEDİR?

    Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.

  • BERAT KANDİLİ DUALARI

    1.İstiğfar:

    2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

    3.Fatiha-i Şerife

    4.Ayet'ül-Kürsî

    5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

    6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

     

     

  • 7.İhlas-ı Şerif

    8.Felak Sûresi

    9.Nâs Sûresi

    10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

    11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

    Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

    "Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

     

  • Anlamı:

    "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

    Berat Kandilinde okunacak dualar arasında çok değerli sureler vardır. Berat Kandilinde okunacak surelerden bir kısmı şöyle sıralanmaktadır:

     

  • Fatiha-i Şerife

    Ayet'ül-Kürsî

    Tevbe Sûresinin son 2 ayeti

    Yâsîn-i Şerif

    İhlas-ı Şerif

    Felak Sûresi

    Nâs Sûresi

     

  • Bunların yanında Berat Gecesi okunacak hayırlı dualar da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

    Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm

    Salevat-ı Şerife: Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

     

  • Salat-ı Münciye: Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî'al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî'isseyyi'âat ve terfe'unâ bihâ a'ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât, min cemî'il hayrâti fi'l hayâti ve ba'del memâat

    Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike. (Anlamı: Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.)

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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