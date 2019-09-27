Benim Tatlı Yalanım Yeni Gününde

Star TV'de Cumartesi 20.00'da yeni gününde ekranlara gelecek olan Benim Tatlı Yalanım, son bölümünde olanlar Aylin’in beklenmedik dönüşü geçmişte yarım kalan hesapları tek tek ortaya çıkardı. Kayranın yaptığı plan, hiç ummadık şeyler doğuracak. Peki, Benim Tatlı Yalanım 15. bölümünde bizi neler bekliyor?

BENİM TATLI YALANIM 15. BÖLÜM FRAGMANI

Kayra'nın mektup bırakıp, ortadan kaybolması Nejat ve Suna'yı şoke eder. Ancak asıl şoku, Kayra eve dönünce yaşayacaklardır çünkü Kayra'yı eve Aylin getirir. Nejat, yıllar sonra Aylin'le karşılaşmaktan çok rahatsız olur. Üstelik sinsice hayatlarına sızıp, çoktan Kayra'yla tanışmıştır bile...

Aylin ise Nejat'ın, Kayra'ya nasıl böylesine büyük bir yalan söylediğini sorgular. Suna, Aylin'in boşanma davasına gelmeme sebebini öğrenirken, Kayra, babasının 'Suna' isminde birine aşık olduğunu duyar ve Suna'nın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer.