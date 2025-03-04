Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Benfica ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Da Luz'da oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı Alman hakem F. Zwayer yönetecek. İki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. Peki, Benfica- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?