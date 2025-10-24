Yıkılan Ayşe, Suna’dan gizli bir şekilde kızının nerede olduğunu öğrenir. Küçük Zeynep, yıllar önce başka bir aile tarafından evlat edinilmiş, şimdi ise babası Kemal’in yanında büyümektedir.

Ayşe, Zeynep’e yaklaşmak için kimliğini gizleyerek onun bakıcısı olur. Fakat bir anne olarak duyduğu özlem ve koruma içgüdüsü, kısa sürede yerini karanlık bir kararlılığa bırakır: Kızını sonsuza kadar yanına almak için her yolu deneyecektir.