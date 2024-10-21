Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner ile katıldığı etkinlikte Jennifer Lopez de vardı
Ben Affleck, 3 çocuğunun annesi olan eski eşi Jennifer Garner ile birlikte bir partiye katıldı. Aynı etkinliğe boşanma aşamasında olduğu Jennifer Lopez de gitti
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Ben Affleck ve çocuklarının annesi olan eski eşi Jennifer Garner, Los Angeles'taki bir etkinliğe birlikte katıldı.
3 çocuğu olan Ben Affleck ve Jennifer Garner'a 15 yaşındaki çocukları Seraphina da eşlik etti.
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İkilinin aynı zamanda Yale Üniversitesi'ne giden 18 yaşında Violet adında bir kızları ve 12 yaşında Samuel adında bir oğulları bulunuyor.
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Ben Affleck ve Jennifer Garner'ın birlikte katıldığı etkinliğe, Jennifer Lopez de 16 yaşındaki ikiz çocuklarından Emme ve onun arkadaşlarıyla birlikte gitti.
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Jennife Lopez, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek poz verdi.
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Jennifer Lopez, 20 Ağustos'ta iki yıllık eşi Ben Affleck'e boşanma davası açmıştı. Ancak ikilinin 26 Nisan'dan bu yana ayrı oldukları öğrenilmişti.
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Ayrılık sonrası dostane ilişkilerini sürdüren ve evlilikleri boyunca birbirlerinin çocuklarıyla yakın ilişki kuran Jennifer Lopez ile Ben Affleck ikilisi, geçen ay çocuklarıyla birlikte bir öğle yemeği buluşması gerçekleştirmişti.
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