"HANGİ ARA ÜNİVERSİTELİ OLDUN!"

Canciğer, oğlunun Milano'da çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Belma Canciğer, gönderisine, "Daha dün ilkokula başladığın, cool adımlarınla hangi ara üniversiteli oldun sen! En güzel yol arkadaşım benim. Milan’ı alt üst ettik ana-oğul! En güzel yaşlarını en harika şekilde yaşa... Gez, toz, eğlen, arada bir ders de çalış tabi. Hayat yolun hep açık olsun, hayat seni hep senin gibi iyi insanlarla karşılaştırsın. Hayat başarın olsun. Seni bu dünyada herkesten çok seven annen..." notunu düştü.