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        Haberler Magazin Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid Türk şef Ömür Akkor ile yemek yaptı - Magazin haberleri

        Mohamed Hadid Türk şef Ömür Akkor ile yemek yaptı

        Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşlerin babası Mohamed Hadid, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi. Akkor ile yemek yapan Hadid, "Türkiye'den sevgilerle... Los Angeles yapımı Şef Akkor işbirliğiyle. Kendisi kesinlikle olağanüstü" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 17:53 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:53
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          Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babası iş insanı Mohamed Hadid, Los Angeles'ta Türk şef Ömür Akkor ile yemek pişirdi.

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          "OLAĞANÜSTÜ"

          Hadid, sosyal hesabından Akkor ile yemek yaptığı anlarda çekilen videoyu, "Türkiye'den sevgilerle. Los Angeles yapımı. Şef Akkor işbirliğiyle. Kendisi kesinlikle olağanüstü" notuyla yayımladı.

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          Videoda Mohamed Hadid ve Ömür Akkor, Osmanlı lezzetlerini hazırlarken görülüyor. Hadid, videoda Akkor'un Osmanlı yemeklerini yaparak "tarihi yeniden canlandırdığını" belirtiyor. Hadid, videoda ayrıca cacık, dolma ve taze fasulye yemeği gibi Türk lezzetlerini de gösteriyor. Videoya hem Türk hem de ABD'liler yorum yaptı.

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          "GIGI'NİN İSMİ NUR, BELLA'NIN İSMİ DE HAYRİYE"

          Öte yandan sık sık Türkiye'ye gelen Mohamed Hadid, 2021'de yaptığı İstanbul ziyaretinde samimi açıklamalarda bulunmuştu. Bütün çocuklarının Arapça ismi olduğunu söyleyen Hadid, "Marielle'nin ismi Zayn, Alan'ın ismi Emel, Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye. Çünkü annesinin adı Hayriye biz onu Bella Hadid diye biliyoruz ama diğer adı Hayriye. Gigi kızının adını da Khai koydu. Hayriye'nin kısaltılmışı oluyor. Oğlum Anwar Hadid'in adı da Enver. Benim adım Muhammet Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammet. 5 çocuğumun Müslüman isimleri var" demişti.

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