Hacker ile arasında geçen yazışmaları da ifşa eden 21 yaşındaki yıldız, “Seni de, benim üzerimde sahip olduğunu düşündüğün gücü de... Benden başka bir şey daha alamayacaksın. Bu gece gücümü yeniden kazandığımı düşünerek daha iyi uyuyabilirim. Hayatımı kontrol edemezsin, asla edemeyeceksin” ifadelerini kullandı.