Bella Hadid dükkân açtı

Bella Hadid, markasının kuruluş hikayesini anlatırken, iki yıl önce Washington’daki Filistinli akrabalarını ziyarete gittiğinde, “Babam ve ben şöminenin yanında tavla oynarken, amcam Mahmoud'un esansiyel yağlar yaptığını keşfettim. O güne kadar bu yağların tedavi edici özelliklerinden hiç haberim yoktu” demişti.