31 Mart'ta gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimi için belediye başkan adayları açıklandı. İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı belli oldu. Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu ile Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba oldu. İşte AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba'nın kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler...