Belediyenin parasını zimmetine geçirdi
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, eski bir belediye personeli, belediyenin parasını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, belediyenin parasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan eski belediye personeli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyede meydana gelen zimmet suçuyla ilgili Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
TUTUKLANDI
Zimmet suçlamasıyla gözaltına alınan eski belediye personeli M.G, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski belediye personeli A.Ş'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.
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