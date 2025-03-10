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        Haberler Gündem 3. Sayfa Belediye temizlik görevlisi ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu

        Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:33 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:33
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        Belediye temizlik görevlisi ölü bulundu
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        Kırıkkale Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki apartmanın yanında temizlik görevlisinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen G. sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sabah saatlerinde bölgesinde görev aldığı belirtilen Göksen G'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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