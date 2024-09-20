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        Haberler Bilgi Yaşam Bekçi alımı 2024: Yeni bekçi alımı olacak mı, bekçilik başvuru şartları nelerdir?

        Bekçi alımı 2024: Yeni bekçi alımı olacak mı, bekçilik başvuru şartları nelerdir?

        Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımı yapılıyor. Geçen sene 2023 yılı 1. dönem bekçi alımı Eylül - Ekim aylarında tamamlanmıştı. Peki 2024 Yeni bekçi alımı olacak mı, bekçilik başvuru şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 15:35 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:35
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        • 1

          PA EGM duyurusunu yakından takip edenler bekçi alımı ilanını bekliyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü, 2024 yılı için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı yapmaya hazırlanıyor. Peki Yeni bekçi alımı olacak mı, bekçilik başvuru şartları nelerdir?

        • 2

          BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

          Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Ancak Polis Akademisi tarafından son olarak yapılan bekçi alımı için yazılı sınav 30 Eylül 2023'te yapılmış ve sonuçlar da 23 Ekim'de ilan edilmişti.

          Söz konusu tarihler baz alındığında Eylül-Ekim tarihlerinde bekçi alımı ilanının gündeme gelmesi bekleniyor.

        • 3

          BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

          a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

          c) En az 167 cm boyunda olmak,

          d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

          e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

          f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

          g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

          • h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

          i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

          j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

        • 4
          • k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

          l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

          m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları

          Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

          o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

          s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

          t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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