Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?

07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bebek sahibi olduktan sonra anne ve baba tarafından en çok merak edilen şey bebeğin cinsiyetidir. Cinsiyeti öğrendikten sonra bebek için hazırlıklar başlar. Bebek kız mı erkek mi bir an önce öğrenmek isteyen çiftler doktora gitseler bile ilk haftalarda öğrenmeleri mümkün değildir.
BEBEĞİN CİNSİYETİ NE ZAMAN BELLİ OLUR:
Bebek cinsiyetini 13. haftadan önce öğrenmeniz mümkün değildir. 13 ve 16. hafta arasında cinsiyet görülmeye başlar. Kesin ve doğru bir sonuç istiyorsanız 16. haftadan sonra öğrenmek sizin için daha doğru bir sonuç verebilir. Bebeğin duruş pozisyonuna bağlı olarak her zaman doğru sonuçlar verilmeyebilir. En doğru ve kesin sonuç için 20. haftayı beklemek daha iyi bir yanıt verir.
BEBEĞİN CİNSİYETİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bebeğin cinsiyetini öğrenmenin en yaygın yolu vajinal veya karın üstünden ultrason ile bakılmasıdır. Bazen yanılmalara yol açabilir. Fakat bunun sebebi bebeğin duruş pozisyonu, testislerin geri gitmesi, plasentanın bebeğin bacak arasına girmiş olması, bebeğin genital bölgesini saklaması olabilir. Cinsiyet belirlemede kullanılan bir başka yöntem olan amniyon sıvısının incelenmesi ise %100 kesin sonuç veren bir yöntemdir.
CİNSİYET BELİRLEYİCİSİ NEDİR?
Kadının genetik yapısı 46XX, erkeğin genetik yapısı 46XY'dir. Bu yüzden cinsiyet belirleyici erkeğin genetik yapısıdır. Bazı sperm hücreleri X kromozomu taşırken bazıları Y kromozomu taşır. X kromozomu taşıyan bir sperm yumurtayı döllerse kız, Y kromozomu taşıyan bir sperm yumurtayı döllerse erkek bebek oluşur.
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