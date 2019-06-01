İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler, vatandaşların 9 günlük ramazan bayramı tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda bayram süresince İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs A.Ş., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünel ücretsiz olacak. Bayramda 4 bin 524 araç, 42 bin 62 sefer ile hizmet verecek olan İETT, yoğunluk durumuna göre ilave seferler yapacak ve Metro İstanbul da metro seferlerini sıklaştıracak.

AKOM 24 SAAT NÖBETTE OLACAK

Bayram öncesi alınan tedbirler çerçevesinde planlı su kesintisi yapılmayarak kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek. Herhangi bir su arızası veya kanal tıkanması ihtimaline karşı nöbetçi ekipler görev yapacak. Olağanüstü gelişmelere karşın İBB’ye bağlı tüm birimlerin hızlıca koordine edilmesi amacıyla AKOM, 24 saat nöbette olacak.

İGDAŞ, kent genelinde doğal gaz kesintisi yaşanmaması için tüm tedbirleri alırken olası bir olumsuzluğa karşı da nöbetçi ekipler görevlendirildi. İstanbul zabıtası, her gün ortalama 500 personel ile sahada olup, 295 araçla 7/24 esasına göre çalışacak. İstanbul İtfaiyesi ve İBB Sağlık birimleri, İstanbulluların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için kesintisiz hizmetlerine devam edecek.

İSPARK YOL ÜSTÜ 3 GÜN ÜCRETSİZ

İSPARK'ın kent genelindeki tüm yol üstü otoparkları, bayramın 1, 2. ve 3. günü ücretsiz hizmet verecek. Ağaç ve Peyzaj AŞ, Bahçe Marketlerde bayram boyunca tüm ürünlere, yüzde 15 indirim uygulanacak. Bayramın 1. ve 2. günü Karacaahmet ve Zincirlikuyu’da Mini Bahçe Market’ler açılarak İstanbullulara hizmet verilecek.

MÜZELER DE BAYRAM SÜRESİNCE AÇIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait müzeler de bayram boyunca açık olacak. Yerebatan Sarnıcı 09.00 - 18.30 (Bayramın ilk günü açılış 13.00),Şerefiye Sarnıcı, 09.00 19.00 (Bayramın ilk günü açılış 13.00),Panorama 1453 Tarih Müzesi, Bayramın ilk günü 12.00-18.00 diğer günler ise 10.00-18.00 saatlerinde açık olacak.

Türk Dünyası Kültür Mahallesi, bayramın ilk günü dışında 10.00-17.00, Miniatürk de bayram süresince 09.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, yılın 365 günü hiç kapanmayan Atatürk Kitaplığı, Ahmet Kabaklı Kütüphanesi, Rasim Özdenören Kütüphanesi ile Muallim Cevdet Kütüphanesi bayram boyunca açık olacak.