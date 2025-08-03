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        Haberler Spor Futbol İngiltere Bayern Münih'ten Tottenham'a kiralandı - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'ten Tottenham'a kiralandı

        İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham, Alman temsilcisi Bayern Münih'den Joao Palhinha'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 23:06 Güncelleme: 03.08.2025 - 23:06
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        Bayern Münih'ten Tottenham'a kiralandı!
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        İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Joao Palhinha'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

        İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla, 2025/26 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Bayern Münih'le 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Palhinha, geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta oynamış ve Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.

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