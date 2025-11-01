Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı için geri sayım başladı. Bayern Münih ev sahibi olmanın avantajını kullanıp zirve yarışında yara almak istemiyor. Bayer Leverkusen ise, zorlu deplasmanda galip gelip zirve takibini sürdürmek istiyor. Bayern Münih lige güçlü bir başlangıç yapıp bundan önceki oynadığı 8 maçı da kazanarak 24 puan topladı. Bayer Leverkusen ise 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 17 puanla 5 sırada yer alıyor. Peki, "Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih - Bayer Leverkusen Bundesliga maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...