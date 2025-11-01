Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Bundesliga'nın 9. haftasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geliyor. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu, maç öncesinde sporseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı canlı takip ekranı...
Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı için geri sayım başladı. Bayern Münih ev sahibi olmanın avantajını kullanıp zirve yarışında yara almak istemiyor. Bayer Leverkusen ise, zorlu deplasmanda galip gelip zirve takibini sürdürmek istiyor. Bayern Münih lige güçlü bir başlangıç yapıp bundan önceki oynadığı 8 maçı da kazanarak 24 puan topladı. Bayer Leverkusen ise 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 17 puanla 5 sırada yer alıyor. Peki, "Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih - Bayer Leverkusen Bundesliga maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak.
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma S Sport Plus, TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Boey, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane
Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Bade, Tapsoba, Arthur, Andrich, Garcia, Grimaldo, Hofmann, Poku, Schick
EKSİKLER
Bayern Münih'te sakatlıkları bulunan Alphonso Davies ve Jamal Musiala, Bayer Leverkusen karşısında oynamayacak.
Bayer Leverkusen'de ise Ezequiel Fernandez, Exequiel Palacios, Malik Tillman ve Nathan Tella sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.