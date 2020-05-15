Bayburt’un Konursu köyünde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün önce başlayan karantina sona erdi.

Merkeze bağlı Konursu köyünde görülen Kovid-19 vakaları üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda uygulanan karantina sona erdi. Hastaların sağlığına kavuşması ve yeni test sonuçlarının negatif çıkmasıyla köye giriş ve çıkışlar serbest bırakıldı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!