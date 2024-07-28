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        Haberler Magazin 'Bayan tatil' Burcu Özberk İtalya'da

        'Bayan tatil' Burcu Özberk İtalya'da

        'Bayan Tatil' Burcu Özberk, tatile doymuyor. Özberk, İspanya tatilinden sonra rotayı İtalya'ya çevirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:04
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        'Bayan tatil' Burcu Özberk, tatile devam ediyor.

        Yaz başında tatile çıkan oyuncu Burcu Özberk, denize ve güneşe doymuyor.

        Tatil için önce İspanya'ya giden Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde menajerinin ısrarıyla bir etkinliğe katılmak üzere bir kaç günlüğüne İstanbul'a geldi.

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        Burcu Özberk, etkinliğe katılıp ailesiyle hasret giderdikten sonra bavulunu toplayarak havaalanının yolunu tuttu.

        Ünlü oyuncu, bu kez başka bir Akdeniz ülkesi olan İtalya gitti.

        Görünen o ki yaz bitmeden Burcu Özberk'in tatili bitmeyecek.

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        #Burcu Özberk
        #italya
        #İspanya
        #Bayan tatil

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