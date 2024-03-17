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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da çifte cinayet vahşeti! Dini nikahlı eşi ve yanındaki erkeği öldürdü - Son dakika haberi

        Parkta çifte cinayet! Birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü

        Batman'da kan donduran bir çifte cinayet işlendi. Olayda R.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile park yakınında yanında gördüğü Rüknettin Özdemir'i tabancayla ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı kısa süre sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:21 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:33
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        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
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        Batman'da R.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile park yakınında yanında gördüğü Rüknettin Özdemir’i (25) tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis tarafından yakalanan R.B. emniyete götürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında Yenişehir Mahallesinde Süleyman Nazif Parkı karşısında meydana geldi. R.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ve yanında bulunan Rüknettin Özdemir’e tabancayla ateş etti.

        Yılmaz ve Özdemir kanlar içinde yere yığılırken R.B. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Esra Yılmaz ve Rüknettin Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz ve Özdemir’in cansız bedenleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. R.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Esra Yılmaz
        #Rüknettin Özdemir
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