Batman'da teras katında yangına müdahale
Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangın bütün daireleri sardı, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
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Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Fatih Mahallesi 1636. Sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede teras katındaki daireleri sardı.
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EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Bina sakinlerini tahliye eden ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Yangın söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek veriyor.
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