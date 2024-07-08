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        Haberler Gündem Batman'da teras katında yangına müdahale

        Batman'da teras katında yangına müdahale

        Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangın bütün daireleri sardı, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 02:01 Güncelleme: 08.07.2024 - 02:01
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          Batman'da bir binanın teras katında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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          Fatih Mahallesi 1636. Sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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          Alevler kısa sürede teras katındaki daireleri sardı.

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          EKİPLER SEVK EDİLDİ

          İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Bina sakinlerini tahliye eden ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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          Yangın söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek veriyor.

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