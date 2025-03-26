Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı | Son dakika haberleri

Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı | Son dakika haberleri

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi, Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, yerini silahlı kavgaya bıraktı.

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DHA'nın haberine göre; kavgada 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde önlem aldıktan sonra inceleme yaptı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.