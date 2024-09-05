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        Haberler Dünya Ortadoğu Batı Şeria'da İsrail askerleri pusuya düşürüldü: Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

        Batı Şeria'da İsrail askerleri pusuya düşürüldü: Ölü ve yaralılar var

        Filistin İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı Tulkerim Tugayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde pusuya düşürdüğü bir grup İsrail askerini öldürdüğünü ya da yaraladığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 03:12 Güncelleme: 05.09.2024 - 03:20
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        İsrail askerlerine pusu: Ölü ve yaralılar var
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        Kudüs Seriyyeleri – Tulkerim Tugayından yapılan yazılı açıklamada, “Mücahitlerimiz, Tulkerim’deki Belavine kavşağında önceden hazırlanmış bileşik pusuya düşürdüğü bir grup düşman (İsrail) piyade kuvvetinde, ölülere ve yaralılara neden oldu.” ifadelerine yer verildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Tulkerim Tugayına bağlı direnişçilerin Tulkerim’deki savaş bölgelerinde, İsrail askerleriyle 7 ayrı silahlı çatışma yürüttüğü ve İsrail ordusuna ait 4 askeri araca saldırı düzenlendiği vurgulandı.

        İSRAİL ORDUSU CENİN VE TULKERİM'E TAKVİYE KUVVET GÖNDERİYOR

        İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerindeki işgal ve baskınlarına takviye güçler kullanarak devam ediyor.

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        Cenin ve Tulkerim kentlerine İsrail ordusu yeni takviye kuvvet gönderirken direniş güçleriyle yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgeden silah ve patlama sesleri yükseliyor.

        İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda bugüne kadar Cenin'de 19, Tubas'ta 4, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 33 Filistinli öldü, 130 kişi yaralandı.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 685 Filistinli hayatını kaybetti.

        İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINDA 22 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

        İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda, 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin sosyal medya platformu Telegram hesabından yazılı açıklama yayımladı.

        Basal, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, güneyindeki Refah sınırına kadar çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, orta kesiminde, Cibaliya ile Nuseyrat mülteci kamplarında ve Refah kentinde can kayıplarının yaşandığını aktaran Basal, İsrail saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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        #Son dakika haberler
        #Filistin
        #Batı Şeria
        #israil
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