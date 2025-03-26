Başsavcılıktan Özgür Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in dosyaları "yetkisizlik" nedeniyle ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Giriş: 26.03.2025 - 18:53 Güncelleme: 26.03.2025 - 19:54
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ’yolsuzluk’ soruşturması kapsamında CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’in dosyaları "yetkisizlik" nedeniyle ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ