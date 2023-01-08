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Polisin baskınıyla ortaya çıktı! Evini fabrikaya çevirmiş

Muğla'da, polisin sigara üretimi yapıldığı bilgisi üzerine düzenlediği baskında gözaltına şüphelinin evini fabrikaya çevirdiği görüldü. Evde yapılan aramada, 19 bin 500 doldurulmuş makaron, 4 sanayi tipi sigara sarma makinesi, 369 bin 600 boş makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi

Giriş: 08.01.2023 - 18:44 | Güncelleme: ABONE OL
Baskınla ortaya çıktı! Fabrikaya çevirmiş
DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin sigara üretimi yapılan eve düzenlediği baskında, binlerce dolu ve boş makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, Torba Mahallesi'nde S.K. isimli şüphelinin kaçak sigara imal ettiği ve satışını yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, evinde sigara üretimi yapan şüphelinin adresine baskın düzenledi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 4 sanayi tipi sigara sarma makinesi, 6 hava kompresörü, 19 bin 500 doldurulmuş makaron, 369 bin 600 boş makaron, 1112 adet TAPDK bandrolü, 80 kilogram açık tütün, 18 kilogram paket tütün, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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