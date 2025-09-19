Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        11
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        8
        Samsunspor
        SAMS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        5
        Kasımpaşa
        KSM
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'in iç saha maçlarında karbon ayak izi hesaplanacak - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir'in iç saha maçlarında karbon ayak izi hesaplanacak

        Rams Başakşehir, iç sahada oynayacağı maçlarda karbon ayak izinin hesaplanacağı iş birliği anlaşmasına imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 17:34 Güncelleme: 19.09.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir maçlarında karbon ayak izi ölçülecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir, yeni iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği kapsamında; kulübün kurumsal karbon ayak izi ve su verimliliği başta olmak üzere tesis kullanımları ve günlük operasyonları değerlendirilecek.

        Aynı zamanda turuncu-lacivertlilerin iç sahada oynayacağı tüm maçların karbon ayak izi 3pmetrics tarafından hesaplanacak. Bu kapsamda stadyuma gelen taraftarın oluşturduğu karbon ayak izi dahi hesaplanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

        Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) üyesi de olan Başakşehir, ECA’nın Sürdürülebilirlik Komitesi’nde Türkiye’yi temsil eden tek kulüp olma özelliği taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Habertürk Anasayfa