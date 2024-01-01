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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Josef de Souza'yı açıkladı! - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir, Josef de Souza'yı açıkladı!

        Süper Lig ekibi Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 01.01.2024 - 17:13
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        Josef de Souza, Süper Lig'e geri döndü!
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        Süper Lig ekibi Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

        Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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