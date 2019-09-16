S\u00fcper Lig in 4. haftas\u0131nda sahas\u0131nda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Ba\u015fak\u015fehir, sezona istedi\u011fi ba\u015flang\u0131c\u0131 yapamad\u0131. Yeni vizyon, ayn\u0131 hedef slogan\u0131yla sezona giren turuncu-lacivertliler, oynad\u0131\u011f\u0131 6 resmi ma\u00e7ta sadece 1 galibiyet ald\u0131. Uzun y\u0131llar g\u00f6rev yapan Abdullah Avc\u0131 n\u0131n ayr\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tak\u0131m\u0131 Okan Buruk a teslim eden Medipol Ba\u015fak\u015fehir, son 4 y\u0131l\u0131n en k\u00f6t\u00fc sezon ba\u015flang\u0131c\u0131na imza att\u0131. Ge\u00e7en sezonu 2. s\u0131rada tamamlad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sezona UEFA \u015eampiyonlar Ligi elemeleriyle ba\u015flayan Medipol Ba\u015fak\u015fehir, Yunanistan \u0131n Olympiakos tak\u0131m\u0131yla e\u015fle\u015fti. Rakibine her iki ma\u00e7ta da kaybederek yoluna UEFA Avrupa Ligi nde devam etmek zorunda kalan turuncu-lacivertliler, lige de iyi ba\u015flayamad\u0131. Ligde ilk iki ma\u00e7\u0131nda puanla tan\u0131\u015famayan Medipol Ba\u015fak\u015fehir, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor a 3-0, seyircisi \u00f6n\u00fcnde de Fenerbah\u00e7e ye 2-1 ma\u011flup oldu. \u0130lk puanlar\u0131n\u0131 deplasmanda Gen\u00e7lerbirli\u011fi kar\u015f\u0131s\u0131nda elde eden turuncu-lacivertliler, rakibini 2-1 yendi. Medipol Ba\u015fak\u015fehir, son olarak sahas\u0131nda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak 4. hafta sonunda 14. s\u0131rada yer ald\u0131. TEK GAL\u0130B\u0130YET SON DAK\u0130KADA Medipol Ba\u015fak\u015fehir, bu sezon tek galibiyetini son dakikalarda att\u0131\u011f\u0131 golle elde edebildi. Ligin 3. haftas\u0131nda Gen\u00e7lerbirli\u011fi ne konuk olan \u0130stanbul temsilcisi, rakibi kar\u015f\u0131s\u0131nda soyunma odas\u0131na 1-0 ma\u011flup girdi. Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u00f6nce 83. dakikada Demba Ba n\u0131n penalt\u0131 gol\u00fcyle e\u015fitli\u011fi sa\u011flayan turuncu-lacivertliler, Edin Visca n\u0131n 90. dakikadaki say\u0131s\u0131yla 3 puanla tan\u0131\u015fabildi. SON 4 SEZONUN EN K\u00d6T\u00dc BA\u015eLANGICI Medipol Ba\u015fak\u015fehir, son 4 sezonun en k\u00f6t\u00fc ba\u015flang\u0131c\u0131na imza att\u0131. Turuncu-lacivertliler, oynad\u0131\u011f\u0131 6 ma\u00e7ta 4 ma\u011flubiyet ve birer beraberlikle yenilgi ya\u015fad\u0131. Ge\u00e7ti\u011fimiz sezona UEFA Avrupa Ligi elemesiyle giren \u0130stanbul ekibi, \u0130ngiltere nin Burnley ekibiyle evinde 0-0 berabere kald\u0131 ve deplasmanda 1-0 yenilerek elendi. Lige ise iyi bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapan Medipol Ba\u015fak\u015fehir, ilk 4 ma\u00e7\u0131ndan 3 galibiyet \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131. 2017-2018 de sezona yine UEFA \u015eampiyonlar Ligi elemesiyle giren Medipol Ba\u015fak\u015fehir, 3. eleme turunda Bel\u00e7ika n\u0131n Club Brugge ekibini deplasmanda 3-3, i\u00e7erde ise 2-0 l\u0131k skorlarla eleyen \u0130stanbul temsilcisi, play-off turunda \u0130spanya n\u0131n \u00f6nemli kul\u00fcplerinden Sevilla ile e\u015fle\u015fmi\u015fti. Medipol Ba\u015fak\u015fehir, sahas\u0131nda 2-1 yenildi\u011fi rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalarak elendi. Turuncu-lacivertliler, ligde ise oynad\u0131\u011f\u0131 ilk 4 ma\u00e7ta yine 3 galibiyete ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131. Medipol Ba\u015fak\u015fehir, 2016-2017 sezonunda ise Avrupa da galibiyet alamazken, ligde olduk\u00e7a iyi bir ba\u015flang\u0131ca imza atm\u0131\u015ft\u0131. UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu nda H\u0131rvatistan \u0131n Rijeka tak\u0131m\u0131n\u0131 0-0 ve 2-2 lik beraberlik sonucunda deplasman gol\u00fc avantaj\u0131yla eleyen turuncu-lacivertliler, play-off ta Ukrayna n\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc ekibi Shakhtar Donetsk ile e\u015fle\u015fmi\u015fti. \u0130stanbul temsilcisi, rakibine seyircisi \u00f6n\u00fcnde 2-1, deplasmanda 2-0 yenilerek Avrupa ya veda etmi\u015fti. Medipol Ba\u015fak\u015fehir, s\u00f6z konusu sezonda ligde oynad\u0131\u011f\u0131 ilk 4 ma\u00e7ta ise puan kaybetmemi\u015fti. Turuncu-lacivertliler, bu sezondan daha k\u00f6t\u00fc ba\u015flang\u0131c\u0131 ise 4 sezon \u00f6nce 2015-2016 da ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131. UEFA Avrupa Ligi nde Hollanda n\u0131n AZ Alkmaar ekibine iki ma\u00e7ta da yenilerek elenen Medipol Ba\u015fak\u015fehir, ligde de ilk 4 ma\u00e7ta 3 ma\u011flubiyet alm\u0131\u015ft\u0131. \u0130stanbul ekibi, ilk 6 ma\u00e7\u0131n\u0131n 5 ini yenik durumda kapatm\u0131\u015f ve en k\u00f6t\u00fc ba\u015flang\u0131c\u0131na imza atm\u0131\u015ft\u0131. PUANLARI VISCA NIN GOLLER\u0130 GET\u0130RD\u0130 Sezona gol yollar\u0131nda da etkisiz bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapan Medipol Ba\u015fak\u015fehir de, Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin Visca n\u0131n golleri puan getirdi. 29 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun golleri, oynad\u0131\u011f\u0131 ilk 3 resmi ma\u00e7ta rakip fileleri havaland\u0131ramayan turuncu-lacivertlilere hayat verdi. Avrupa da gol sevinci ya\u015fayamayan \u0130stanbul temsilcisi, 6 resmi ma\u00e7ta 4 kez rakip a\u011flar\u0131 sarst\u0131. Bu gollerin 2 sine ad\u0131n\u0131 yazd\u0131ran Visca, tak\u0131m\u0131n\u0131n hanesine 3 puan yazd\u0131rd\u0131. Edin Visca, deplasmanda Gen\u00e7lerbirli\u011fi ile 1-1 berabere devam eden kar\u015f\u0131la\u015fmadaki galibiyet gol\u00fcne ve 1-1 sona eren Demir Grup Sivasspor m\u00fccadelesindeki gole imza atmay\u0131 ba\u015fard\u0131. Turuncu-lacivertliler ad\u0131na di\u011fer golleri penalt\u0131dan Demba Ba ve Enzo Crivelli kaydetti.