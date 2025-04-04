Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Başak Gümülcinelioğlu’ndan açıklama: Annem bana hakkımı savunmayı öğretti - Magazin haberleri

        Başak Gümülcinelioğlu’ndan açıklama: Annem bana hakkımı savunmayı öğretti

        Aybüke Pusat'a sosyal medyada destek veren Başak Gümülcinelioğlu, TRT'nin 'Muhabir' dizisindeki rolünden çıkarılmasının ardından sessizliğini bozdu; "Omurga her şeydir. Kaybedilmemesi gereken en önemli şey ise karakterdir"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 18:48 Güncelleme: 04.04.2025 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hakkımı savunmayı öğretti"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Boykot paylaşımları nedeniyle; Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Eray Ertüren, TRT'nin rol aldıkları yapımların kadrolarından çıkarılmıştı.

        Aybüke Pusat'a sosyal medyada destek veren Başak Gümülcinelioğlu'nun da TRT'nin 'Muhabir'in kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

        REKLAM

        "ANNEM BANA HAKKIMI SAVUNMAYI ÖĞRETTİ"

        Başak Gümülcinelioğlu bir açıklama yaparak; "Dün oldukça yoğun bir gündü. Ancak gelen sayısız destek mesajını cevapsız bırakmak istemedim. Ülkemin dört bir yanındaki köylerde yıllarca hizmet vermiş, kendi ayakları üzerinde duran bir ebe - hemşirenin kızı olarak büyüdüm. Annem, bana hakkımı savunmayı öğretti. Boğazımdan sadece ailemin emeğiyle kazanılmış lokmalar geçti" dedi.

        Başak Gümülcinelioğlu, sözlerine şöyle devam etti; "Atatürk'ü, ülkemi, kültürümü ve dinimi tanıyarak, haklarımı bilerek, doğruluk ve dürüstlükten şaşmadan yetiştirildim. Hiç kimsenin işinde ya da hakkında fikir yürütmek gibi bir kaygım olmadı. Bugüne kadar kazandığım her kuruş için gece gündüz çalıştım. Biliyorum ki ekmeği hak eden, er ya da geç onu kazanır."

        REKLAM

        "OMURGA HER ŞEYDİR"

        Başak Gümülcinelioğlu, sözlerini şöyle tamamladı; "34 yaşında yetişkin bir kadın olarak şunu çok iyi biliyorum: Omurga her şeydir. Kaybedilmemesi gereken en önemli şey ise karakterdir. Yanımda olan herkese teşekkür ederim."

        Çağrı Çıtanak, paylaşımında eşi Başak Gümülcinelioğlu'na destek verdi.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trt
        #Aybüke Pusat
        #Başak Gümülcinelioğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Habertürk Anasayfa