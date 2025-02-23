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        Haberler Magazin Başak Dizer, eşi Kıvan Tatlıtuğ'u paylaştı: Dünyanın en güzel kardan adamı

        Başak Dizer: Dünyanın en güzel kardan adamı

        Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un kardan adam yaptığı anları; "Dünyanın en güzel kardan adamı" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 16:48 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:48
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        "Dünyanın en güzel kardan adamı"
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        Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren, Kurt Efe Adında bir oğlu bulunan stilist Başak Dizer Tatlıtuğ, ailesi ve köpekleriyle İstanbul'da etkili olan kar yağışının keyfini çıkardı.

        Kıvanç Tatlıtuğ, kardan adam ve yanına da kardan köpek heykeli yaptı.

        Ünlü oyuncunun eşi de o anları, telefonun kamerasıyla kayda aldı.

        Başak Dizer, eşinin o anlarını sosyal medyadan "Dünyanın en güzel kardan adamı" notu ile yayımladı.

        Videoda; kardan adamın burnunun yanlış yerde olduğu dikkat çekti.

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        #kıvanç tatlıtuğ
        #başak dizer
        #kardan adam

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