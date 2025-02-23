Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren, Kurt Efe Adında bir oğlu bulunan stilist Başak Dizer Tatlıtuğ, ailesi ve köpekleriyle İstanbul'da etkili olan kar yağışının keyfini çıkardı.

REKLAM advertisement1

Kıvanç Tatlıtuğ, kardan adam ve yanına da kardan köpek heykeli yaptı.

Ünlü oyuncunun eşi de o anları, telefonun kamerasıyla kayda aldı.

Başak Dizer, eşinin o anlarını sosyal medyadan "Dünyanın en güzel kardan adamı" notu ile yayımladı.

Videoda; kardan adamın burnunun yanlış yerde olduğu dikkat çekti.