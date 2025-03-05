Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        65
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        47
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Gaziantep FK
        GFK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Barry Ferguson: Mourinho'ya karşı oynamak için sabırsızlanıyorum - Futbol Haberleri

        Barry Ferguson: Mourinho'ya karşı oynamak için sabırsızlanıyorum

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak İskoçya temsilcisi Rangers'ta teknik direktör Barry Ferguson ve Rangers'ın Rumen futbolcusu Ianis Hagi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 23:11 Güncelleme: 05.03.2025 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mou'ya karşı oynamak için sabırsızlanıyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak İskoçya temsilcisi Rangers'ta teknik direktör Barry Ferguson, zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Maça hazırız. En iyi halimizle sahada olacağız." dedi.

        Rangers'ta teknik direktör Ferguson ile Rumen oyuncu Ianis Hagi, Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşmadan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar iyi bir performans sergilediklerini belirten Barry Ferguson, "Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Çok iyi bir takım. En üst kalitede bir teknik direktöre sahipler. Maçı ciddiye alıyoruz. Kesinlikle zor bir müsabaka olacak. Maça hazırız. En iyi halimizle sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Ferguson, "Jose Mourinho, her yerde kupalar kazanmış birisi. Benim için kesinlikle üst seviye. Ona karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe'nin en az 10 maçını izledik ve analiz ettik. Mourinho'nun oynattığı oyunu defansif olarak tanımlamam. Kanat bekler de her zaman hücuma dahil oluyorlar. Seri oynayan bir takım. Oyuncular da maçın zor olacağının farkında. İyi bir performans bekliyorum. Fenerbahçe'nin evinde nasıl oynayacağını iyi analiz ettik. Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi kaliteli oyuncuları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Farklı senaryoları çalıştık." şeklinde görüş belirtti.

        "RIDVAN HER ZAMAN GÜVENEBİLECEĞİM BİR OYUNCU"

        Rangers'ta forma giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz ile ilgili de görüşlerini paylaşan İskoç çalıştırıcı, "Rıdvan Yılmaz'ı her zaman beğendim. Kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Sakatlıklar yaşadı. Şu an fit durumda. Bizim için sağ bek oynadı. Esas pozisyonu sol bek. Rıdvan, her zaman güvenebileceğim bir oyuncu. Onu farklı mevkilerde oynattığımda asla şikayet etmiyor. Bu tavrını her zaman beğendim. Daha fazla maça çıktıkça iyi oynayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        IANIS HAGI: BENİM İÇİN İSTANBUL'DA OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ

        Rangers'ın Rumen futbolcusu Ianis Hagi, yarınki maçı İstanbul'da oynamalarının kendisini motive eden önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

        Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Hagi, "İstanbul'da doğdum. Burada ailece çok anılarımız var. Hepsi iyi anılar. Yarının tadını çıkaracağım. Benim için önemli bir gün. Hazır olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

        Babası Gheorghe Hagi ile maçlardan önce ve sonra konuştuğunu aktaran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Babam, Avrupa maçlarının zorluğunu çok iyi biliyor. O da Türkiye'yi çok iyi bilen bir insan. Genel olarak şunu söyleyebilirim ki, benim için İstanbul'da oynamak çok önemli. İstanbul, daha iyi oynamam için beni motive eden bir unsur. En büyük motivasyonum Rangers'ı sahada en iyi şekilde temsil etmek. Rangers için kanımın son damlasına kadar mücadele ettim. Yarın da aynısını yapacağım." ifadelerini kullandı.

        Rangers ile 2025-2026 sezonu sonunda sözleşmesinin sona ereceğinin hatırlatılması ve adının Türk takımlarıyla anılmasına ilişkin bir soruyu Ianis Hagi, "Şu anda geleceğim hakkında konuşmak doğru değil. Tamamen Rangers'a ve yarınki maça odaklıyım. Avrupa'da oynamayı iple çekiyordum. Çok heyecanlıyım. Kariyerim için konuşmak şu an mantıklı değil. Futbolda her şey çok hızlı değişir." şeklinde yanıtladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa