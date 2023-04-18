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İşte 8 cinayetin listesi! Sağ kolu olan kardeşi de yakalandı!

Birçok cinayeti gerçekleştiren "Barış Boyun Suç Örgütü"ne mensup çete üyeleri emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken önemli bir gelişme daha yaşandı. İtalya’da gözlem altında tutulan Barış Boyun’un Türkiye’deki sağ kolu olduğu belirlenen kardeşi Zafer Boyun, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenilen Zafer Boyun sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

Giriş: 18.04.2023 - 08:23 | Güncelleme: ABONE OL
Barış Boyun suç çetesi ve cinayetleri... İşte 8 cinayetin listesi! Sağ kolu olan kardeşi de yakalandı! - Gündem haberleri
İşte 8 cinayetin listesi! Sağ kolu olan kardeşi de yakalandı!
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Kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un İstanbul’da yönettiği ve çökertilen suç çetesinden 139 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilmişti.

ÇETENİN DİĞER ÖNEMLİ İSMİYDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, adliyede şüphelilerin ifadeleri alınırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çetenin bir başka önemli isminin yakalanması için çalışmalar yapıyordu.

KARDEŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yurt dışından çeteyi yöneten Barış Boyun’un Türkiye’deki sağ kolu olduğu belirtilen kardeşi Zafer Boyun’un yakalanması için Organize ekipleri çalışma başlattı.

BARIŞ BOYUN’UN SAĞ KOLU YAKALANDI

Firarda olan şüphelinin yakalanması için soruşturmayı derinleştiren polis, Zafer Boyun’un Silivri’den yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit etti. Dün gece Silivri’de düzenlenen operasyonla çetenin en önemli isimlerinden biri olan Zafer Boyun yakalandı. Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne götürüldü.

8 CİNAYET DOSYALARI ÇIKMIŞTI

Polis, yaptığı çalışmalarla suç örgütünün, 8 cinayeti gerçekleştirdiğini ortaya çıkartmıştı. Cinayet dosyaların dışında birçok suç kaydı bulunan çetenin işlediği cinayetler şöyle sıralandı:

- 16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi.

- 8 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi.

- 22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi.

- 15 Ekim 2022’de Bahçelievler’de Halil Güzel’in öldürülmesi.

- 20 Kasım 2022’de Beyoğlu’nda Murat Fırat Canlı’nın öldürülmesi.

- 24 Aralık 2022'de Kağıthane'de çıkan çatışmada yolda geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan isimli Kuran kursu hocasının öldürülmesi.

- 14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü'nde, Cumali Aslan’ın öldürülmesi.

- 2 Şubat 2023’de Sarıyer Zekeriyaköy’de, Ferhat Yeşilkaya’nın öldürülmesi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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