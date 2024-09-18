Barış Alper’e ‘Babasilin’

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Galatasaray, Süper Lig’in üçüncü haftasından ertelenen maçta Gaziantep FK’yı yenerken geceye damga vuran isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz oldu. Sezona yavaş giren mili futbolcunun form grafiği, babası ve ailesinin yanına gelmesiyle yukarıya çıktı.

Son haftaların yıldız oyuncusu, Gaziantep FK ağlarını da boş geçmedi. Müsabakanın 10. dakiaksında rakip savunmadan şık bir vücut çalımıyla sıyrılan Barış Alper, uzak köşeye yaptığı vuruşla perdeyi açtı.

Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor müsabakalarında da rakip filelere birer gol gönderen milli yıldız böylece ligde oynadığı son dört maçta da gol katkısı sundu. REKLAM Geçen sezon 70 resmi müsabakada görev yapan Barış Alper, EURO 2024’ten sonra kısa bir tatil yapabilmişti. Galatasaray’ın ilk etap kampına katılamayan milli futbolcu yavaş yavaş kendine gelirken form grafiğinin yükseldiği dönemin, ailesinin yanına döndüğü takvime denk gelmesi de dikkat çekti.

Barış Alper’in ailesi Rize’de bir et restoranı işletirken Galatasaray’ın resmi maçlarıyla birlikte restoranı da sezonluk olarak kapatarak İstanbul’a döndüler. Florya Metin Oktay Tesisleri’ne yakın bir bölgede yaşayan Barış Alper, babasının ve ailesinin yanına gelmesinden sonra formunu daha da artırdı.